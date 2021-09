Další lockdowny jsou nevyhnutelné? Epidemiolog odkazuje na Izrael

Izraelský očkovací program v drtivé většině spoléhal na preparát firmy Pfizer, uvádí odborník. Dodává, že v průběhu léta došlo k odstranění většiny protipandemických opatření, avšak v poslední době země znovu hlásí výrazný počet nákaz - začátkem září bylo denně identifikováno na 10 tisíc nových případů.

Za hlavní součást problému považuje epidemiolog rozsah očkování. Po rychlém startu totiž očkovací kampaň v Izraeli zpomalila, a to nikoliv z důvodu nedostupnosti vakcín, ale zřejmě kvůli neochotě části obyvatelstva očkovat se i nedostatečnému přístupu ke zdravotní péči, nastiňuje Head. Podotýká, že proočkovanost je například nižší mezi arabskou populací a ultraortodoxními židovskými skupinami.

Podíl obyvatel, kteří dostali alespoň jednu dávku vakcíny, se mezi únorem a zářím zvýšil z 50 % na pouhých 68 %, upozorňuje autor komentáře. Doplňuje, že od července se mohou nechat očkovat i děti ve věku 12-15 let, přesto má dnes obě dávky je 62 % populace.

Díky tomu dnes Izrael v proočkovanosti zaostává za jinými státy, deklaruje Head. Konstatuje, že v zemi zůstává zcela bez očkování 30 % lidí, což znamená zhruba 2,7 milionu jedinců náchylných k nákaze a onemocnění covid-19.

„Existují také obavy, že imunita poskytovaná vakcínami od Pfizeru může postupem času slábnout, ačkoliv většina výzkumů na toto téma je stále v počáteční fázi (což znamená, že stále čeká na recenze jinými vědci),“ pokračuje epidemiolog. Uvádí, že data z izraelských nemocnic přesto naznačují, že téměř 60 % hospitalizovaných obdrželo obě dávky vakcíny.

Jak ale experti uvádějí, to ještě neznamená, že by očkování ztrácelo na účinnosti, podotýká Head. Připomíná, že podobný trend se ukázal v Británii a může být zkrátka odrazem skutečnosti, že očkováni byli především starší lidé, kteří jsou zároveň vůči covidu zranitelnější, a pak právě věk stojí za nárůstem nákaz a úmrtí mezi očkovanými.

Dalším faktorem je nakažlivější varianta delta, která nyní v Izraeli dominuje, soudí epidemiolog. I touto formou viru SARS-CoV-2, která má větší schopnost šířit se v populaci a stojí za většinou nákaz, podle něj lze vysvětlit aktuální stoupající čísla.

Příliš brzké rozvolnění?

„Další velkou součástí problému je ukončení restrikcí v Izraeli,“ píše autor komentáře. Odkazuje na červencová slova Ašera Salmona z izraelského ministerstva zdravotnictví, že restrikce možná byly zrušeny příliš brzy.

Situaci v Izraeli Head považuje za další v dlouhé řadě důkazů, že komunitní šíření covidu se snadno spustí ve chvíli, kdy opatření umožňují setkávání k nákaze náchylných jedinců bez výraznějších restrikcí. Jako příklad dává uvolnění opatření v Indii, které dle jeho názoru bylo chybné a mělo tragické a ničivé důsledky.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Index přísnosti protikoronavirových opatření sestavený analytickým webem Our World in Data umožňuje porovnávat, jak striktní jsou opatření k zadržení nemoci covid-19 v jednotlivých zemích světa, připomíná epidemiolog. Upozorňuje, že Izrael měl k 28. srpnu skóre 45,4, což je mnohem méně než například Nový Zéland, který získal 96,3 bodů, ale strovnatelně jako Velká Británie, která dostala 44 bodů a přitom hlásí na 30 tisíc nových případů denně.

Čas na třetí dávku

Svět sledoval začátek očkování v Izraeli, posuzoval jeho dopad a využil získané informace ve vlastních vakcinačních programech, konstatuje odborník. Domnívá se, že s ohledem na obavy ze slábnutí imunity po očkování je nyní opět důvod vývoj v Izraeli pozorovat, jelikož země se uchyluje k aplikaci třetí dávky vakcíny.

Co se efektivity třetí dávky týká, úvodní zprávy jsou povzbudivé, uvádí epidemiolog. Nastiňuje, že u třikrát očkovaných se šance nákazy snižuje až jedenáctinásobně oproti dvakrát očkovaným, byť data pocházejí ze studie, která zatím neprošla recenzním řízením.

Třetí dávka je nicméně kontroverzní, protože na bohaté země se naopak naléhá, aby se o své zásoby vakcín podělily s chudšími státy, vysvětluje Head. Dodává, že to se zatím příliš neděje a čísla ze začátku září ukazují, že alespoň jednu očkovací dávku dostalo pouze 5,4 % obyvatel Afriky.

Světová zdravotnická organizace tak vyzývá k moratoriu na třetí dávku alespoň do konce tohoto měsíce, ale zdá se nepravděpodobné, že by nějaká země změnila svou očkovací politiku, uvádí autor komentáře. Zdůrazňuje, že to platí i o Izraeli.

Očkovací kampaň v Izraeli byla podle epidemiologa zahájená velmi úspěšně, ale země je zároveň příkladem toho, co se stane při rychlém uvolnění restrikcí. Situace tak ukazuje zbytku světa, že bez ohledu na stav proočkovanosti je třeba zachovat dlouhodobá opatření minimalizující dopad koronaviru, a to po celou dobu trvání pandemie i při následném zvládání menších ohnisek nákaz, apeluje Head.