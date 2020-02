"Tým techniků vyšetřujících zřícení ukrajinského letadla v podivném kroku zveřejnil tajnou audionahrávku komunikace pilota letounu, který letěl ve stejné době jako ukrajinské letadlo," prohlásil šéf íránských vyšetřovatelů Hasan Rezá Afar. "Tento krok Ukrajinců nás vede k tomu, abychom s nimi dále nesdíleli důkazy," dodal.

Ukrajinský letoun se 176 lidmi na palubě se zřítil 8. ledna krátce po startu z mezinárodního letiště v Teheránu. Írán až po několika dnech přiznal, že stroj omylem sestřelily jeho revoluční gardy. Nikdo z lidí na palubě nepřežil, většina cestujících byla z Íránu, další byli z Kanady, Ukrajiny, Švédska, Afghánistánu a Británie.

Zmíněnou nahrávku zveřejnila v neděli v noci ukrajinská televize 1+1. Jde o hovor letového dispečera s pilotem íránských aerolinek, který letěl týž večer do Teheránu. Z nahrávky mimo jiné vyplývá, že íránské úřady věděly už bezprostředně po zřícení ukrajinského letadla, že ho sestřelila raketa.

Neštěstí se stalo v době vyhroceného napětí na Blízkém východě poté, co 3. ledna Američané zabili u iráckého Bagdádu klíčového íránského generála Kásema Solejmáního. Teherán odpověděl 8. ledna raketovým útokem na základny využívané americkou armádou v sousedním Iráku. Týž den bylo sestřeleno ukrajinské letadlo u Teheránu.

Spor vedou Ukrajina a Írán v rámci vyšetřování i o analýzu takzvaných černých skříněk ze sestřeleného letadla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli zopakoval, že chce, aby byly dodány k expertíze do Kyjeva. Írán je vydat odmítá, ač souhlasil, že na jejich analýze se mohou podílet ukrajinští experti. Ti by kvůli tomu měli dnes přijet do Teheránu.