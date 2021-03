Izrael má 88 procent lidí 50 let očkovaných nebo vyléčených

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Osmaosmdesát procent Izraelců, kterým je 50 a více let, již bylo očkováno proti covidu-19 nebo nemoc prodělalo. Vyplývá to z dnešních údajů izraelského ministerstva zdravotnictví. Počet vážných případů nemoci covid-19 v Izraeli klesl. Sestupný trend infekcí ale začal stagnovat, což úřady přičítají nakažlivějším mutacím. Informoval o tom dnes zpravodajský web The Times of Israel.