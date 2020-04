Izrael ohlásil přes 7000 nakažených. Do karantény musel i šéf Mossadu

Ve vážném stavu je v Izraeli nyní 170 nakažených a 95 je napojeno na ventilátory, stav dalších 144 lidí je středně vážný.

Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Jeruzalémě, kde úřady dosud evidují 1003 nakažených, 966 případů bylo odhaleno ve městě Bnei Brak, zatímco Tel Aviv-Jaffa hlásí 335 nemocných. Bnei Brak policie uzavřela ve snaze zabránit šíření nákazy.

Dosud bylo v Izraeli provedeno 87.108 testů na koronavirus, z toho 6169 ve čtvrtek. Největší počet nakažených byl zaznamenán u věkové skupiny od 20 do 30 let, tito lidé tvoří 23 procent infikovaných.

K nově zaznamenaným případům nákazy ve čtvrtek přibyl ministr zdravotnictví Jaakov Licman. Premiér Benjamin Netanjahu, u kterého dosud dva testy koronavirus neprokázaly a který byl dříve v karanténě kvůli nakažené poradkyni, se následně do izolace vrátil. Do karantény musela také značná část izraelského vedení, včetně velitele tajné služby Mossad Josiho Cohena a šéfa Národní bezpečnostní rady Meira ben Šabbata.

Od pondělí se počet obětí koronaviru v Izraeli více než zdvojnásobil, země má také téměř dvojnásobek pacientů ve vážném stavu.

Vysoký představitel ministerstva zdravotnictví Moše bar Siman-Tov tento týden řekl, že očekává, že postupně na koronavirus v Izraeli zemřou tisíce lidí, zatímco jiný představitel ministerstva uvedl, že země se připravuje na to, aby mohla na plicní ventilátory napojit 5000 pacientů.

Téměř sedmina potvrzených případů koronaviru v Izraeli byla zaznamenána ve městě Bnei Brak, který obývají převážně ultraortodoxní židé. V poměru na obyvatelé je tam také největší koncentrace nakažených. Představitel izraelského ministerstva zdravotnictví ve čtvrtek uvedl, že počet potvrzených případů tam je zřejmě výrazně nižší než skutečný počet nakažených, těch by podle odhadů mohlo být až 40 procent, neboli 75.000.

Ministři vnitra a obrany ve čtvrtek rozhodli o evakuaci 4500 lidí starších 80 let z Bnei Braku do izolace v hotelích upravených tak, aby vyhovovaly způsobu života této komunity, píše list The Times of Israel.

Vláda na operaci, která má začít v neděli, vyčlenila 75 milionů šekelů (508 milionů korun). Upozornila, že v Bnei Braku je hustota obyvatel až stonásobně vyšší než ve zbytku země.

Mnoho obyvatel Bnei Braku se odmítá nechat testovat z obav, že by to znamenalo jejich izolaci v době blížícího se jarního svátku pesach. Představitelé zdravotnictví už dříve upozornili, že ve městě žije mnoho starých lidí a situace se tam může rychle zhoršit.