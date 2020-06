Mezi spojenci to skřípe. USA hrozí Jordánsku, které odmítá vydat teroristku

Atentát se stal v roce 2001 a Ahlam Tamímíová byla v Izraeli odsouzena k několika doživotním trestům za napomáhání útočníkům. Roku 2011 byla ve skupině vězňů, jež Izrael vyměnil za vojáka Gilada Šalita, jehož několik let držel palestinský Hamás. Tamímíová, která je Jordánka, se pak odstěhovala do Jordánska. Země ale odmítá americké žádosti o její vydání. Žena je na seznamu hledaných teroristů Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

Jordánský nejvyšší soud v roce 2017 rozhodl, že žena nemůže být do USA vydána, protože dohoda o vydávání občanů z roku 1995 nebyla ratifikována. V USA podle soudu navíc Tamímíová už nemůže být souzena, protože má za sebou soud v Izraeli.

Jak připomíná list The Times of Israel, mezi oběťmi atentátu bylo sedm lidí ve věku od dvou do 16 let. Tamímíová, která patří k Hamásu, v jednom rozhovoru uvedla, že Palestinci mají právo bojovat proti Izraeli jakýmikoli prostředky včetně útoků na civilisty a děti.

USA zveřejnily hrozbu o vypovězení pomoci před videokonferencí, při níž má ve středu jordánský král Abdalláh II. promluvit se členy několika výborů amerického Kongresu na téma plánované izraelské anexe osad na palestinském Západním břehu Jordánu.

Americká administrativa podle listu The New York Times uvádí, že zvažuje "všechny možnosti" nátlaku na Jordánsko, aby docílila vydání Tamímíové. O ukončení pomoci Jordánsku se zmínil ve svých odpovědích senátnímu zahraničnímu výboru kandidát na funkci amerického velvyslance v Ammánu Henry Wooster.

"Budeme s jordánskými představiteli jednat na všech úrovních, nejen o tomto problému (Tamímíové), ale šířeji o smlouvě o vydávání. Velkorysost USA vůči Jordánsku v podobě vojenského financování a ekonomické podpory i dalších forem je vyvážena tak, aby chránila americké zájmy v Jordánsku a regionu," uvedl Wooster. Ujistil, že bude-li do funkce potvrzen, využije všechny možnosti, aby docílil Tamímíové vydání.

USA Jordánsku poskytují značnou pomoc, prezident Donald Trump v roce 2018 podepsal pětiletou dohodu zahrnující 6,4 miliardy dolarů (151 miliard korun), což navýšilo pravidelnou roční pomoc 275 milionů dolarů na 1,3 miliardy.

V USA pro vydání Tamímíové lobbuje dlouhodobě otec Malki Rothové, která byla mezi oběťmi jeruzalémského útoku v době, kdy jí bylo 15 let. Arnold Roth tento týden sdělil, že Jordánsko nevěnuje pozornost jeho pokusům o dialog. "Já a má žena bojujeme od února 2012 o to, aby USA obvinily, dosáhly vydání a stíhaly tu strašnou ženu, která prchá před spravedlností a hrdě se hlásí k vraždě tolika dětí," sdělil Roth.