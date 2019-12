Nový premiér Libanonu? Krize nepolevuje, demonstranti opět zatarasili ulice

V reakci na Dijábovo čtvrteční jmenování dnes vyšli lidé do ulic znovu a na mnoha místech, zejména na severu země, zablokovali silnice.

Dec 19 - #Lebanon

More footage of protests outside of Beirut against Hassan Diab, associated to #Iran-backed Hezbollah, and his designation to establish the country's new cabinet. pic.twitter.com/fcjjjDlRUQ