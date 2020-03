Opatření kvůli koronaviru zavádí Turecko i Palestina, Írán hlásí 107 obětí nákazy

Informovala o tom agentura Reuters. Nařízení, které vydalo palestinské ministerstvo pro cestovní ruch má od pátku platit dva týdny. Uzavřen má kvůli obavám z nemoci být také betlémský chrám Narození páně. Jak dlouho zůstane svatostánek, který každoročně navštěvují miliony turistů, uzavřen, není jasné.

Tvrdá opatření kvůli obavám z šíření koronaviru v uplynulých dnech vydal také Izrael. Ve středu země oznámila, že cestující přilétající z Německa, Francie, Španělska, Rakouska a Švýcarska musí do domácí izolace. Opatření v praxi zastavuje turismus z těchto zemí, jelikož i občané zmíněných evropských států nesmějí do Izraele, pokud neprokážou, že si předem zajistili podmínky pro dvoutýdenní karanténu.

Již dříve Izrael omezil lety z Itálie, Číny a Thajska a zavedl v tomto směru i podobná opatření. V Izraeli je evidováno 15 lidí nakažených koronavirem.

Počet obětí nového koronaviru v Íránu dosáhl 107 z celkových 3513 nakažených. S odvoláním na dnešní sdělení íránských úřadů o tom informovala agentura AP.

Nově budou v Íránu mezi velkými městy zřízena kontrolní stanoviště, která mají pomoci omezit cestování a zpomalit šíření koronaviru. Úřady dnes zároveň vyzvaly občany, aby omezili své používání papírových bankovek a na čerpacích pumpách nevystupovali z aut a spíše si nechali vůz natankovat personálem.

Prodloužena byla také doba, po níž zůstanou v islámské republice uzavřeny školy a univerzity. Opět by se měly otevřít až po perském novém roce Nourúz 20. března.

Írán má spolu s Itálií nejvyšší počet mrtvých na koronavirus mimo Čínu.

Turecko doporučilo svým občanům, aby kvůli epidemii koronaviru raději nejezdili do zahraničí, pokud to není nezbytně nutné. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na tureckého ministra zdravotnictví Fahrettina Kocu. Ten dnes novinářům také řekl, že Turecko testovalo 1363 lidí kvůli koronaviru, ale žádný případ nebyl pozitivní.

"Abychom předešli infekci, neměli by naši občané jezdit do ciziny, pokud to není nezbytně nutné. Ti, kteří odjet ze země potřebují, měli by se po návratu sami izolovat na 14 dnů," řekl novinářům Koca.

Agentura Anadolu informovala, že do Istanbulu se dnes ze Singapuru vrátilo prázdné letadlo tureckých aerolinií. Důvodem byl pozitivní test na koronavirus u jednoho z cestujících, který letěl z Londýna přes Istanbul do Singapuru. Podle tureckého ministra zdravotnictví šlo o Francouze.

Na palubě letadla společnosti Turkish Airlines do Singapuru bylo 143 cestujících, tři piloti a 10 dalších členů posádky. Posádka byla po návratu do Turecka umístěna do karantény. Deník Daily Sabah ale napsal, že podle jeho zdroje z letiště měla posádka v Singapuru testy na koronavirus negativní.

Turecko kvůli epidemii nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus šířící se od prosince z Číny způsobuje, přijalo řadu opatření. Od minulé neděle zrušilo letecké spojení s Itálií, Irákem a Jižní Koreou, už dříve zakázala Ankara spojení s Čínou a Íránem. Ve středu ministr Koca řekl, že odmítl návštěvu z íránského ministerstva zdravotnictví a navrhl jim jednání přes internet. S Íránem už minulý týden Ankara uzavřela i pozemní hranice.