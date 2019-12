Smrtící nálet v Idlibu. Asadova armáda obnovila boje s rebely, téměř 100 mrtvých

Při dnešním náletu bylo zasaženo tržiště ve městě Maara an-Numán. "Konečná bilance se může zhoršit, zranění utrpělo 15 lidí a stav některých z nich je kritický," citovala agentura AFP šéfa SOHR Ramího Abdar Rahmána.

Syrská armáda se snaží od dubna dobýt provincii Idlib, která je z větší části v rukou povstalců a radikálních skupin.

The #Syrian #regime's inhumane #airstrikes causing the deaths of innocent civilians in #Idlib are continuing. In airstrikes conducted on two crowded marketplaces and other crowded areas, 14 civilians including #children and women were killed, and more than 27 were wounded. #Syria pic.twitter.com/xHxhsYRGYG