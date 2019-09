Tanker Stena Impero je v pohybu. Zadržovali ho Íránci, pluje do Dubaje

Írán zatím ponechal otevřené soudní řízení za porušení pravidel námořní dopravy. Íránci loď zadrželi čtrnáct dní poté, kdy byl íránský tanker Grace 1 zastaven v Gibraltaru kvůli tomu, že vezl v rozporu s evropskými protisyrskými sankcemi ropu do Sýrie. Londýn považoval konflikt kolem plavidla Stena Impero za odvetu za dění na Gibraltaru, který je britským zámořským územím.

Loď Stena Impero z přístavu vyplula v devět hodin místního času (7:30 SELČ) a později vplula do mezinárodních vod. Erik Hanell, ředitel švédské firmy Stena Bulk, jíž loď patří, řekl, že celá posádka je v pořádku a vládne v ní dobrá nálada. Námořníci mají mít v Dubaji zdravotní prohlídku. V dobrém stavu je podle Hanella zřejmě také loď.

"Provoz těchto plavidel stojí denně 20.000 dolarů (473.000 korun). Peníze jsou samozřejmě důležité, ale prvořadá je posádka," sdělil. Stena Bulk už o situaci vyrozuměla rodiny námořníků a připravuje repatriaci posádky, kterou tvořili lidé z Indie, Ruska, Litvy a Filipín.

British oil tanker #Stenaimpero left towards the international waters, Iran's ports and maritime organization in Hormuzgan just said...@TankerTrackers https://t.co/3YdvuLWwpk