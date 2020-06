V Turecku se otevírají restaurace, muzea i bazény

V minulém týdnu se v Turecku znovu rozjely meziměstské rychlovlaky, v pátek se pak Turci po více než dvouměsíční odmlce mohli vrátit i ke společným modlitbám v mešitách.

Ode dneška mohou znovu do restaurací, kaváren či pekáren, které mohou být otevřené do 22:00 hodin. Za zpřísněných hygienických opatření se otevírají také bazény, sauny a lázně. Turci už můžou i do muzeí a na pláže. Znovu se otevírají také školky.

Nadále v platnosti naopak zůstávají opatření omezující volný pohyb osob mladších 18 let, které mohou cestovat jen se svými rodiči, a těch starších 65 let.

V Turecku si zatím koronavirus podle zdejších úřadů vyžádal přes 4500 životů. Nakažených je více než 162.000.