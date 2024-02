Borrell se vysmál Trumpovi za jeho slova o NATO

"Budu trochu sarkastický. Během této kampaně uvidíme a uslyšíme mnoho různých tvrzení," poznamenal Borrell.

"NATO nemůže být vybíravá vojenská aliance. Nesmí být podmíněna tím, jaký má zrovna americký prezident náladu. Není to o tom, že ano, nebo ne, nebo zítra možná ne, to závisí na tom, kdo právě vládne," dodal.

Bývalý prezident Trump, který usiluje o republikánskou nominaci, ve svém projevu před svými příznivci v sobotu ve městě Conway v Jižní Karolíně připomněl setkání s prezidentem "jisté velké země" v Evropě, který se prý ptal: "Když nebudeme platit a Rusko nás napadne, ochráníte nás?"

Trump údajně odpověděl: "Ne, nebudu vás chránit. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, aby dělali, co chtějí," a zdůraznil, že státy musí nést své náklady na obranu.

Trump už v minulosti informoval evropské představitele, že v případě napadení by Evropa nemohla počítat s pomocí Spojených států. Ještě jako prezident to řekl v Davosu předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Upozornil na to server Politico.

Doporučené články Trump se opět postavil NATO. Svět tentokrát zareagoval

Trumpova slova citoval eurokomisař Thierry Breton. Výrok byl pronesen na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v lednu 2020. Podle Bretona Trump také prohlásil, že NATO je mrtvé, a že Spojené státy z něj odejdou.

"Musíte pochopit, že pokud Evropu někdo napadne, my vám rozhodně nepřijdeme na pomoc, nepodpoříme vás," měl pronést Trump. Kromě toho údajně upozornil Německo na dluh ve výši 400 miliard dolarů za neplacení obranných výdajů.

"Mimochodem, NATO je mrtvé a my z něj odejdeme, vystoupíme z NATO. A mimochodem, dlužíte mi 400 miliard dolarů, protože jste neplatili, vy Němci, co jste měli platit na obranu," dodal Trump podle Bretona.

Breton tyto informacě sdělil na diskusním panelu Obnovme Evropu v Bruselu. Zástupce předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové odmítl komentovat, zda se její vzpomínky na Trumpova slova shodují s Bretonovými.

Trump, který je favoritem na republikánskou nominaci v prezidentských volbách v roce 2024, se ve funkci prezidenta opakovaně dostával do sporů se spojenci a vyvolával obavy svou nejednoznačnou zahraniční politikou.

"Myšlenka, že opustí naše spojence, pokud se mu v něčem nevyhoví, jen zdůrazňuje to, co už o Donaldu Trumpovi dobře víme: jediný člověk, na kterém mu záleží, je on sám," uvedl mluvčí volebního týmu stávajícího prezidenta Spojených států Joea Bidena.