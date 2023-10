Breivik znovu žaluje stát za samovazbu, půjde před soud

Breivik je již 12 let držen v tvz. samovazbě. Svou izolaci od ostatních vězňů vnímá jako porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Norský stát v této věci již podruhé zažaloval, oznámil ještě v srpnu jeho právní zástupce Öystein Storrvik.

"Otázka podmínek jeho vazby se naposledy zkoumala před lety," řekl ve čtvrtek Storrvik pro AFP. "Přesto je stále v izolaci a čím více času uplyne, tím je to větší porušení zmíněné úmluvy," dodal.

Při útocích z 22. července 2011 Breivik nejprve nastražil bombu ve vládní čtvrti v Oslu – exploze připravila o život osm lidí. Zhruba o dvě hodiny později spustil střelbu na účastníky letního tábora organizovaného mládežnickou organizací vládnoucí Strany práce na ostrově Utöya, kde zastřelil 69 osob.

Jako motiv svých činů uvedl odpor proti multikulturalismu a podpoře přistěhovalectví ze strany norské vlády.

V roce 2012 byl odsouzen k 21 letům vězení; to je v Norsku maximální možný trest, který však může být neomezeně prodlužován v případě, že by odsouzený stále představuje hrozbu pro společnost. O podmíněné propuštění mohl Breivik požádat poprvé až po deseti letech. Soud však v únoru 2022 jeho první takovou žádost zamítl s argumentem, že by po propuštění mohl stále představovat potenciální hrozbu.

Pravicový extremista Breivik už podal na norskou vládu několik žalob, ve kterých si stěžoval na porušování svých práv a podmínky výkonu trestu. Mimo jiné se domáhal možnosti komunikovat se svými sympatizanty, což mu však soud také neumožnil.

V souvislosti se svou samovazbou žaloval Norsko iv roce 2015. V roce 2016 sice vyhrál část procesu u soudu nižší instance, následně však již neuspěl. Případem se nezabýval norský nejvyšší soud a jeho stížnost jako "nepřípustnou" zamítl i Evropský soud pro lidská práva (ESLP) se sídlem ve Štrasburku.