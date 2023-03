Británie by podle Rady Evropy měla zastavit nový migrační zákon

Návrh je podle vlády reakcí na rostoucí počet lidí, kteří se do země dostávají nelegálně přes Lamanšský průliv. Loni jich bylo 45.000.

Britský premiér Rishi Sunak učinil z řešení náporu migrantů připlouvajících přes Lamanšský průliv jednu ze svých priorit. Doufá, že si tvrdými opatřeními proti běžencům získá voliče před volbami, které se očekávají v příštím roce, píše Reuters.

Podle Mijatovičové by ale zákon zbavil lidi, kteří do země přicházejí nelegálně, jedné ze základních součástí systémů ochrany tím, že by jim znemožnil, aby byla posouzena jejich žádost o azyl.

"Je nezbytné, aby poslanci zabránili přijetí legislativy, která je neslučitelná s mezinárodními závazky Spojeného království," řekla Mijatovičová. Pokud by návrh zákona prošel parlamentem, byl by to podle ní další krok zpátky v ochraně uprchlíků v Británii v několika posledních letech.

Vláda tvrdí, že zákon je nutný k omezení počtu migrantů a k rozbití kruhu pašeráků, kteří se na nich přiživují. Někteří konzervativci však chtějí, aby vláda zašla ještě dál. Požadují, aby Británii vyňala z Evropské úmluvy o lidských právech a prosadila ještě přísnější kontroly.

Sunak opakovaně uvedl, že návrh zákona je v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a i s mezinárodními závazky Británie.

"Je to tvrdý zákon, jaký jsme ještě neviděli," řekl dnes Sunak novinářům. "Je důležité, aby byl účinný, což bude, ale je také důležité, abychom dodržovali naše mezinárodní závazky. Toto je země a vláda, která dodržuje zákony," dodal.