PACE schválilo rezoluci, která označuje Putinovu "věčnou" vládu za nelegitimní a aktivně podporuje vytvoření zvláštního mezinárodního trestního tribunálu, který by měl stíhat ruské vedení, včetně Vladimira Putina, za jejich činy spojené s nezákonnou okupací Krymu, konfliktem na Donbasu a sestřelením letu MH17.

Po skončení jeho "prezidentského" období by měly být všechny mezinárodní kontakty s ruským vedením, kromě těch týkajících se humanitárních otázek, omezeny, jak zdůraznila Rada Evropy.

Vladimir Putin drží moc od roku 2000, a v roce 2020 byla ruská ústava upravena tak, aby mu umožnila zůstat v úřadu až do roku 2036.

Parlamentní shromáždění zdůraznilo význam omezení prezidentského období, zejména v zemích, kde ústava ustanovuje rozsáhlé prezidentské pravomoci.

Také oficiálně uznalo, že během Putinovy vlády došlo k proměně Ruska v diktaturu.

Dne 27. dubna přijalo Parlamentní shromáždění rezoluci, podle níž by násilná deportace ukrajinských dětí na území Ruské federace byla považována za projev genocidy, a proto by měly být všechny takové případy pečlivě vyšetřeny a všichni zúčastnění by měli nést odpovědnost.