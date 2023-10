Putin oznámil, "teď nás poslouchejte": Rusko provedlo úspěšný test nové strategické rakety s jaderným pohonem Burevestnik

Během setkání Valdajského diskusního klubu v Soči oznámil ruský prezident Vladimir Putin, že Rusko již úspěšně otestovalo řízenou střelu s jaderným pohonem, konkrétně jde o raketu poháněnou jaderným systémem známým jako Burevestnik. Teoretický dosah této rakety může být až tisíce kilometrů. Informaci přinesla agentura RIA Novosti.

Program vývoje systému Burevestnik oznámil Putin v březnu 2018 jako součást širší iniciativy na vývoj nové generace mezikontinentálních a hypersonických střel. Mezi nimi byla balistická střela Kinžal a hypersonické kluzné střely Avangard. V projevu k Západu řekl: "Teď nás poslouchejte."

Putin v březnu 2018 řekl Federálnímu shromáždění, že cílem je zajistit strategickou rovnováhu ve světě na další desetiletí, čeho mají být součásti i rakety Burevestnik a Sarmat. Uvedla CNN.

„Je to nízko letící střela stealth nesoucí jadernou hlavici s téměř neomezeným dosahem, nepředvídatelnou trajektorií a schopností obejít hranice odposlechu,“ řekl Putin.

Západní analytici však tvrdí, že program se od té doby dostal do problémů s řadou neúspěšných testů. V roce 2019, Nuclear Threat Initiative (NTI), analytická skupina s otevřeným zdrojovým kódem, uvedla, že „v tisku existuje konsenzus s údajným souhlasem amerických zpravodajských služeb, že Burevestnik byl testován 13krát, se dvěma dílčími úspěchy.“

NTI citovala ruského vojenského experta Alexeje Leonkova, který popsal Burevestnik jako odvetnou zbraň, kterou by Rusko použilo po mezikontinentálních balistických střelách k dokončení zničení vojenské a civilní infrastruktury a nenechalo šanci na přežití.

Satelitní snímky a letecká data ukazují, že Rusko se možná připravuje na testování experimentální řízené střely s jaderným pohonem, která má teoretický dosah tisíců mil. Tyto přípravy zahrnují pohyby letadel a vozidel v ruské arktické oblasti, což naznačuje, že mohou být prováděny přípravy na testování rakety známé jako Burevestnik nebo SSC-X-9 Skyfall. Toto testování bylo prováděno v letech 2017 a 2018. Informoval na začátku října server The New York Times.

V posledních dvou týdnech byla v této oblasti pozorována i americká pozorovací letadla a letecká výstraha varovala piloty, aby se vyhýbali této oblasti.

Rusko provedlo v letech 2017 až 2019 celkem 13 známých testů této rakety, které však všechny skončily neúspěšně. Podle organizace Nuclear Threat Initiative, která sleduje kontrolu zbrojení, tato raketa způsobila havárie, při kterých zemřelo sedm lidí.

Daryl G. Kimball, výkonný ředitel Asociace pro kontrolu zbraní, označuje Burevestnik za exotickou a nebezpečnou zbraň ve fázi testování a vývoje. Je nejasné, zda byla tato střela testována od roku 2019, a i kdyby byl test úspěšný, stále by to trvalo několik let, než by byla připravena k operačnímu nasazení. Pokračuje deník NYT.

Předchozí testy této rakety ukázaly, že nedokázala doletět na vzdálenost téměř 14 000 mil. Nejúspěšnější zkušební let rakety trval pouze více než dvě minuty a raketa urazila pouhých 22 mil, než se zřítila do moře. Další test selhal, protože se nepodařilo aktivovat jaderný reaktor rakety, což způsobilo, že raketa klesla jen několik mil od místa startu. Pro úspěšný test by bylo nutné, aby se jaderný reaktor rakety spustil za letu a umožnil tak střele pokrýt mnohem větší vzdálenost.

Podle zprávy organizace Nuclear Threat Initiative by střela Burevestnik mohla být použita jako zbraň druhého úderu strategického doletu, což by znamenalo její odpálení poté, co by jaderné útoky zasáhly cíle v Rusku. Střela by mohla nést buď konvenční nebo menší jadernou hlavici. V případě použití v době války by měla potenciál zničit velké městské oblasti a vojenské cíle.

Rusko bylo však k Burevestniku značně tajemné a prezident Vladimir Putin uvedl, že má jaderný pohon. Předpokládá se, že raketa je odpalována raketovým motorem na tuhé palivo a až poté je aktivován malý jaderný reaktor za letu, což by teoreticky umožňovalo střele zůstat ve vzduchu velmi dlouho.

Podle analýzy norské ekologické organizace Bellona a satelitních snímků byla zaznamenána činnost, která by mohla naznačovat přípravy na testování experimentální řízené střely s jaderným pohonem jménem Burevestnik. Dvě ruská letadla používaná pro sběr dat z odpalů raket byla parkována poblíž místa, které bylo považováno za možné místo odpalu. Americký průzkumný letoun RC-135W Rivet Joint také uskutečnil mise u pobřeží tohoto místa. Tato činnost vyvolává otázky ohledně možného nadcházejícího testu střely nebo testu jejích součástí.

Střela Burevestnik by mohla nést jadernou hlavici a potenciálně způsobit velké škody na městech a vojenských cílech, píše NYT. Současně by mohla vyvolat radioaktivní emise v případě selhání nebo exploze během testu. Pokud by byla uvedena do provozu, mohla by ovlivnit mezinárodní smlouvy o omezení jaderných zbraní, a to i v situaci, kdy platná smlouva New START vyprší v roce 2026.

Expert Daryl G. Kimball uvedl, že test střely by byl znakem špatného vývoje a mohl by přispět k závodu ve zbrojení, pokud by nebyla uzavřena nová dohoda nahrazující New START.