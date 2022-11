Británii hrozí kvůli sporu o mzdy největší stávka zdravotních sester v historii. Podle zdrojů z odborového svazu zdravotnického personálu Royal College of Nursing (RCN) se pro stávku vyslovila velká většina sester. Konečné výsledky hlasování by měl svaz zveřejnit v příštích dnech. Pokud by se protest uskutečnil, neměl by narušit urgentní zdravotní péči. Informovala o tom dnes BBC.