Čech v Zimbabwe natáčel kritické video. Teď mu hrozí 20 let za mřížemi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek prohlásil, že Rusko přineslo válku do jeho země a mělo by za to nést následky. Toto vyjádření přišlo po bezprecedentním průniku ukrajinských sil do ruské Kurské oblasti. Uvedl to server Ukrajinska pravda.

Zdroj: Libor Novák