Česká iniciativa shání munici pro Ukrajinu. Chybí peníze, uvedl estonský ministr

"Pokud mluvíme o milionu nábojů, jde o tři miliardy eur. Jsou různé ráže, ty menší jsou o něco levnější. Bylo by skvělé, kdyby se to vše podařilo. V současné době lze říct, že chybí více peněz než nábojů," řekl Pevkur pro veřejnoprávní stanici.

Podle estonského ministra se chybějící finanční prostředky shánějí hlavně v severní a střední Evropě. Více přispět je připravena také Francie.

Pevkur podotkl, že je těžké předvídat, kdy se munice dostane na Ukrajinu, která už přes dva roky čelí ruské agresi. Odhadl, že část dodávky by mohla dorazit v řádu měsíců, zbytek až koncem letošního roku. Podle ministra je například nutné prověřit, v jakém stavu munice od partnerů vlastně je.

Česká vláda v týdnu projednala a schválila další příspěvek České republiky na podporu Ukrajiny. "Touto formou se zapojujeme do české iniciativy, která je velmi úspěšná a do které už ohlásilo zájem zapojit se kolem dvaceti zemí," konstatoval premiér Petr Fiala (ODS), aniž by odhalil, o jakou částku se jedná.

"Pro Ukrajinu je mimořádně důležité, že ví, že v rámci týdnů či měsíců dorazí další munice, a tomu může přizpůsobovat už dnes svou taktiku. Znovu bych chtěl poděkovat všem, kteří se do této iniciativy zapojili. A česká vláda dnes udělala další krok v tomto směru," dodal.