Cesta Ukrajiny do NATO je nezvratná, tvrdí USA. Chystá se komuniké

Očekává se, že společné komuniké všech 32 spojenců NATO, kteří se sešli ve Washingtonu, upevní tento „nezvratný" závazek NATO vůči Ukrajině, uvedl evropský činitel pod podmínkou anonymity, protože o něm hovořil ještě před jeho vydáním. Píše server The Economics Times s odvoláním na agenturu AP.

I podle New York Times by závěrečné komuniké současného summitu NATO ve Washingtonu mělo obsahovat formulaci o „nezvratnosti členství" Ukrajiny v NATO. Text podpořili mimo jiné český prezident Petr Pavel i finský prezident Alexander Stubb. Komuniké však musí na závěr jednání schválit všechny členské státy NATO, takže se současný dokument ještě může změnit.

Na summitu se diskutovalo také o dodávkách letounů F-16 pro Ukrajinu a o posílení obranného průmyslu a obranyschopnosti jednotlivých členů NATO. Ve Washingtonu již vystoupil i český prezident Petr Pavel.

Český prezident Petr Pavel dnes při příchodu na summit NATO ve Washingtonu zdůraznil, že dodávky protivzdušných systémů Ukrajině jsou klíčové. V debatě na doprovodném fóru uvedl, že Ukrajina na začátku konfliktu nedostávala veškeré potřebné prostředky, což ji stálo mnoho životů a část území. Nyní se spojenci snaží poskytnout Ukrajině vše potřebné k obraně jejího území a k zastavení ruského postupu.

Do závěrečného komuniké summitu by podle Pavla mělo být zahrnuto, že Rusko představuje největší bezpečnostní hrozbu a že podpora Ukrajiny musí pokračovat tak dlouho, jak bude potřeba. Pavel také uvedl, že proces vstupu Ukrajiny do NATO by měl být nezvratný. Podobně se vyjádřil finský prezident Alexander Stubb a německý kancléř Olaf Scholz.

Na summitu se rovněž projednává posílení obranného průmyslu a obranyschopnosti členských zemí NATO. Spojené státy a další spojenci oznámili plány na dodávku dalších systémů protivzdušné obrany Ukrajině. Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga se aliance zaměří na výcvik ukrajinských ozbrojených sil a koordinaci pomoci, kterou bude nově zajišťovat velitelství na americké základně ve Wiesbadenu.

Starmer získává první velké diplomatické vítězství s „nezvratným“ plánem členství Ukrajiny v NATO

Nový britský premiér Sir Keir Starmer začal obnovovat vztahy s klíčovými spojenci, aby zajistil nezvratnou cestu Ukrajiny do NATO. Ve Washingtonu se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby projednali pokračující vojenskou a ekonomickou podporu Ukrajině. Píše deník The Independent.

Starmer se snaží zabezpečit, že podpora NATO pro Ukrajinu nebude ovlivněna případným návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Očekává se, že otázka nezvratného členství Ukrajiny v NATO bude klíčovým tématem diskusí na summitu NATO.

Britský ministr obrany John Healey navštívil Ukrajinu krátce po svém jmenování, aby zdůraznil pokračující podporu Spojeného království v boji proti ruské agresi.