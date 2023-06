Chtějí pozastavit platnost zatykače na Putina. Lídři afrických zemí chtějí zprostředkovat mír na Ukrajině

V rámci iniciativy nazvané "opatření na budování důvěry" se objevil návrh na dočasné pozastavení výkonu zatykače, který Mezinárodní trestní soud v Haagu vydal na ruského prezidenta Vladimira Putina. Tuto informaci ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, která měla přístup k obsahu rámcového dokumentu.

Seznam opatření obsahuje návrhy na stažení ruských taktických jaderných zbraní z běloruského území, odsun ruských jednotek a zmírnění sankčního režimu uvaleného na Moskvu.

„Cílem uvedených opatření by mělo být usnadnit vytvoření prostředí příznivého pro příměří, které umožní stranám vybudovat si důvěru a zvážit formulování svých strategií pro obnovení míru,“ uvádí se v dokumentu.

Podle uvedeného dokumentu by mohla být v návaznosti uzavřena dohoda o zastavení bojů, avšak by vyžadovala současně probíhající jednání mezi Ruskem a Západem. Tyto jednání by se zaměřovala na několik klíčových otázek, včetně rozložení zbraňových systémů středního doletu, taktických jaderných zbraní a systémů biologických zbraní, informovala agentura Reuters.