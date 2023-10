Chtěl násilně zakročit proti ochráncům přírody. Čaputová odmítla jmenovat Huliaka ministrem

Ustavující schůze slovenské Národní rady (NR) by se měla konat ve středu 25. října. Uvedl to lídr Hlasu-SD Peter Pellegrini, který se bude ucházet o post předsedy NR. Termín ustavující schůze musí podle něj potvrdit prezidentka Zuzana Čaputová. Uvedla to slovenské média.