Čím útočí Rusové na Ukrajinu? Rakety jsou z KLDR, tvrdí Kyjev. Nemůžeme to potvrdit, říká armáda

Šéf oblastní správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov hovořil v ukrajinské televizi o raketách, které nebyly ruské výroby, a které byly použity na území Charkovské oblasti. Podoljak na sociální síti napsal: "Rusko v rámci své genocidní války poprvé zasáhlo ukrajinské území raketami ze Severní Koreje. Masky jsou strženy. Moskevský režim již neskrývá své záměry a ani se nesnaží vydávat rozsáhlou útočnou válku za mytickou 'denacifikaci'."

Dále dodal, že nyní Rusko útočí na Ukrajince raketami ze Severní Koreje, což je stát, kde jsou občané mučeni v koncentračních táborech za zdánlivé přestupky. Podoljak zdůraznil, že "osa zla" vypadá v současném kontextu velmi nebezpečně a groteskně, s Rusko-Írán-KLDR.

Podle něj je ruský režim, který používá jed na likvidaci svých odpůrců, spojen s severokorejským vůdcem a íránskými fanatiky. Položil otázku, zda síly dobra, proukrajinská koalice, dokážou vytvořit nejsilnější možnou alianci, která ukončí existenci "osy zla" v 21. století.

Letectvo se ale k informacím staví rezervovaně. "Zatím nemáme žádné informace o použití takových raket... Experti prozkoumají trosky a pak budeme moci říct, jestli je to fakt nebo ne. Zatím to nemůžu potvrdit," uvedl mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat.

Na možné použití korejských raket upozornil už ve čtvrtek Bílý dům. Rusko podle během nedávných útoků na Ukrajinu použilo balistické střely a odpalovací zařízení, které mu poskytla Severní Korea, uvedla agentura AP. Moskva nejspíš podle Bílého domu jedná o dodávkách zbraní i s Íránem.

"Je to významná a znepokojující eskalace," řekl dnes mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby novinářům. KLDR podle něj v nedávné době poskytla Rusku několik desítek balistických raket i se zařízeními na jejich odpalování.

Washington chce společně se svými spojenci otevřít otázku dodávky severokorejských střel do Ruska i na půdě Rady bezpečnosti OSN. Podle Američanů dochází k porušování sankcí, které organizace uvalila na Severní Koreu.

Ukrajina čelí v posledních dnech rozsáhlým ruským útokům, za které Rusko podle odhadů časopisu Forbes utrácí stamiliony dolarů. V jednom dni například odpálilo na Ukrajinu 99 raket různých typů a několik desítek bezpilotních letounů.

Z bombardérů Tu-95 bylo například v úterý ráno vysláno nejméně 70 raket typů Ch-101, Ch-555 a Ch-55. Ukrajina zaznamenala také deset balistických střel Kinžal vypálených ze stíhaček MiG-31.

Kromě toho ruské síly z moře provedly tři útoky řízenými střelami Kalibr a ze severu zaútočily na Ukrajinu dvanácti raketami Iskander. Letadla Su-35 vypustila čtyři protiradarové rakety Ch-31. Forbes také vypočítal, že Rusko nasadilo 35 bezpilotních letounů Šáhed.

Přesná cena jednotlivých použitých raket není známa, avšak časopis odhaduje, že cena jedné rakety Ch-101 by mohla být kolem 13 milionů dolarů, Ch-555 by mohla stát čtyři miliony dolarů a Ch-55 asi dva miliony dolarů.

Cena jedné rakety Kinžal by podle odhadu mohla dosáhnout 15 milionů dolarů. Střela Kalibr by mohla stát přibližně 6,5 milionu dolarů a střela Iskander tři miliony dolarů. Forbes také uvádí, že cena rakety Ch-31 není přesně známa. Za jeden dron Šáhed by mohlo být zaplaceno přibližně 50.000 dolarů.

Velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj uvedl, že Rusko odpálilo na Ukrajinu 99 raket různých typů, přičemž ukrajinské letectvo sestřelilo 72 z nich.