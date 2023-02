Členské země EU se dohodly na cenových stropech na ruské ropné produkty

Ukrajina bude nadále a intenzivně přesvědčovat lídry sportovních federací, aby zachovali současné sankce a kvůli invazi nedovolili startovat Rusům a Bělorusům v soutěžích, potažmo kvalifikacích a na olympijských hrách v Paříži. Oznámil to po dnešním zasedání národního olympijského výboru v Kyjevě ministr sportu Vadym Hutcajt. Možný bojkot her by podle něj přišel až po marném úsilí v jednáních.