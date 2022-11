Čtvrtina maďarských čerpacích stanic bojuje s nedostatkem benzinu

Všechny zaručené mzdy by se od ledna nemusely s minimální mzdou zvednout. Z osmi stanovených částek by rostly jen dvě, zbývajících šest by se nezměnilo. Minimální mzda by pak mohla od ledna vzrůst o 1100 korun na 17.300 korun. Vyplývá to z pracovního návrhu ministerstva práce, který má ČTK k dispozici.