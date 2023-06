Další ruské výhrůžky. Nasadíme do výzbroje mezikontinentální raketu Sarmat, tvrdí Putin už poněkolikáté

Putin tvrdí, že ukrajinští vojáci chápou, že nemají šanci proti hrdinným a odvážným bojovníkům ruských ozbrojených sil. "Díky odvaze a hrdinství našich bojovníků a připravenosti velitelů odrazit jakoukoli agresi vůči Rusku věřím, že nepřítel nemá šanci. Chápou to, a proto se teď zastavili," prohlašuje podle agentury TASS.

Uvedl také, že ukrajinské síly zahájily protiofenzívu 4. června a střetly se se strategickými rezervami. Nicméně v současné době je prý nastolen určitý klid. Putin uvedl, že to je způsobeno vážnými ztrátami na straně nepřítele, jak co do personálu, tak i vozidel.

Podle Putinových slov "probíhají jednotlivé prvky nepřátelských akcí, jako ostřelování a průzkum v síle". Přesto však prezident opakovaně zdůraznil, že v současné době neexistuje žádná aktivní ofenzíva.

Putin také hovořil o nasazení nové rakety. "V blízké době budou do výzbroje zařazeny první odpalovací zařízení komplexu Sarmat s novou raketou," řekl. Raketu Sarmat přitom Rusko poprvé odhalilo v roce 2018 a dodnes ji nebylo schopno nasadit, ačkoliv Putin podobná slova v minulosti už opakoval několikrát.

Kyjev ale tvrdí něco jiného. Ukrajina neutrpěla žádné územní ztráty v probíhající protiofenzivě, řekl podle médií ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu.

"V některých oblastech naši bojovníci postupují rychleji, v jiných zaujímají své pozice, odolávají útokům okupantů a zesilují útoky," řekl Zelenskyj. "Neztratili jsme žádnou pozici. Jen jsme některé osvobodili," dodal.

Podle něj bude ukrajinská vlajka opět vlát na všech okupovaných územích na jihu a východě země. Náměstkyně ukrajinské ministryně obrany Hanna Malarová následně uvedla, že "největší rána" ve vojenské kampani Kyjeva teprve přijde.

"Probíhající operace má několik cílů a vojáci tyto úkoly plní. Postupují tak, jak mají, a největší rána teprve přijde," napsala Malárová. Dodala, že ukrajinská armáda se musí připravit na to, že se Rusové svých pozic jen tak nevzdají.

Podle Institutu pro studium války přitom učinila ukrajinská vojska jen "marginální zisky" a Ukrajinci při protiofenzívě dosud nezaznamenávají nijak výrazné zisky, přesto postupují dopředu. Ukrajinské síly pokračují v protiofenzivě ve třech úsecích. Podle generálního štábu první z úspěšných včerejších operací proběhla asi 12 km jihovýchodně od Bachmutu u vesnice Stupochky. Dále v Doněcké oblasti zaznamenali Ukrajinci úspěchy poblíž Vuhleradu.

Ukrajině se během protiofenzívy ale údajně podařilo už obsadit desítky kilometrů čtverečních území dosud ovládaného Ruskem. Podle serveru SkyNews to uvedl řekl vysoký vojenský velitel brigádní generál Oleksij Hromov. Informace nelze nijak ověřit.

Protiofenzíva tak naplno probíhá a ačkoliv Rusko tvrdí, že není úspěšná, Ukrajina s opatrností hovoří opačně. Podle Zelenského jsou informace z frontových linií "obecně pozitivní, ale je to velmi obtížné". Přiznal, že ruské jednotky kladou tvrdý odpor. Nemají ale příliš na výběr. "Pokud Rusko prohraje protiofenzívu, nakonec prohraje válku, řekl Zelenskyj.

Zelenskyj dříve řekl, že boje v dlouho očekávané ukrajinské ofenzívě proti ruským silám jsou "divoké", ale že Kyjev "postupuje vpřed". Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová oznámila, že ukrajinská vojska během protiofenzívy na jihu země osvobodila sedm obcí. Podle náměstkyně postoupila o 6,5 kilometru a území o rozloze 90 kilometrů čtverečních už bylo osvobozeno od ruského vlivu.