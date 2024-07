Demokrat se obává Trumpova vítězství. Možná vyhraje drtivě a vezme s sebou Senát i Kongres, varoval

Za Bennetovým přesvědčením o nutném konci Bidena stojí neúspěšná debata s republikánským kandidátem Donaldem Trumpem z minulého měsíce. „Myslím, že Donald Trump je na nejlepší cestě vyhrát tyto volby, a možná je vyhraje drtivě, a vezme s sebou Senát a Sněmovnu reprezentantů,“ upozornil v pořadu americké stanice CNN.

Odvolává se zejména na „morální otázku“. „Pro mě to není otázka průzkumů veřejného mínění. Není to otázka politiky. Je to morální otázka týkající se budoucnosti naší země,“ podotkl senátor.

Kriticky se obrátil na celou Bidenovu administrativu. „Bílý dům za dobu od té katastrofální debaty podle mě neudělal nic, čím by skutečně prokázal, že má plán, jak tyto volby vyhrát,“ připomněl Bennet.

Podle mluvčího Bidenovy kampaně Kevina Munoze je jasné, že závod mezi Trumpem a Bidenem bude těsný. „Vždycky to měl být těsný závod – a ve hře je dynamika, kterou jsme dlouho předpokládali: voliči jsou nadále hluboce znepokojeni Donaldem Trumpem a jeho škodlivým programem, a čím více se angažujeme a oslovujeme voliče, tím více podporují prezidenta Bidena,“ shrnul.

Munoz poznamenal, že je kampaň teprve na začátku. „Do dne voleb zbývá ještě mnoho dní a tvrdá práce na získání každého hlasu ještě zdaleka není u konce.“

Americký list New York Times napsal, že demokraté v Kapitolu „kvůli Bidenovi panikaří, ale nedělají nic“. „Tento týden bude naprosto kritický; myslím, že prezident musí udělat víc,“ uvedl senátor Christopher Murphy z Connecticutu.

Pro NY Times promluvil také Bennet, oproti svému rozhovoru v CNN byl ale daleko smířlivější. „Biden musí ujistit americký lid, že dokáže vést energickou kampaň a porazit Donalda Trumpa.“ To si myslí také senátorka Patty Murrayová z Washingtonu D.C. „Musí udělat více, aby ukázal, že dokáže vést dostatečně silnou kampaň, aby porazil Donalda Trumpa,“ řekla.

Svůj úmysl setrvat v boji o Bílý dům proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi současný americký prezident oznámil demokratickým kongresmanům v pondělí prostřednictvím dopisu, jak informovala americká stanice CNN. „Chci, abyste věděli, že navzdory všem spekulacím v tisku i jinde jsem pevně odhodlán zůstat v tomto závodě, vést tento závod až do konce a porazit Donalda Trumpa,“ uvedl.

Prezident na úvod washingtonského summitu NATO v úterý večer pronesl důrazný projev, v němž ujistil o pevnosti aliance. Zatímco na summitu stvrzuje závazek USA vůči spojencům, doma je bedlivě sledován kvůli zdravotnímu stavu. Server Politico upozornil, že Biden s každým dalším projevem musí dokázat, že „věk je jenom číslo“. Při prvním vystoupení se mu to zřejmě povedlo.