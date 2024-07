Biden pokračuje v závodě o Bílý dům, vyplývá z dopisu. Neodpustil si kritiku

Svůj úmysl setrvat v boji o Bílý dům proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi oznámil demokratickým kongresmanům v pondělí prostřednictvím dopisu, jak informovala americká stanice CNN. „Chci, abyste věděli, že navzdory všem spekulacím v tisku i jinde jsem pevně odhodlán zůstat v tomto závodě, vést tento závod až do konce a porazit Donalda Trumpa,“ uvedl.

Zprávy o pochybnostech některých demokratů zveřejnily v pondělí také EuroZprávy.cz. Demokratičtí kongresmani se na virtuální schůzce nedokázali shodnout, jestli chtějí, aby Biden pokračoval v boji o obhajobu postu prezidenta.

Biden se prostřednictvím dopisu snažil jejich obavy zažehnat. „Otázka, jak pokračovat, je dobře vyřešena již více než týden. A je načase, aby skončila. Máme jediný úkol. A to je porazit Donalda Trumpa. Do sjezdu demokratů zbývá 42 dní a do všeobecných voleb 119 dní,“ popsal.

Současný šéf Bílého domu také zdůraznil, že jakékoli „oslabení odhodlání nebo nejasnosti ohledně úkolu“, který před USA je, „Trumpovi jen pomáhají a nám škodí“. „Je čas se spojit, postupovat jako jednotná strana a porazit Donald Trumpa,“ zopakoval.

Podle listu New York Times Biden také vyjádřil svou „frustraci elitami v Demokratické straně“. „Kandidujte proti mně. Ohlaste se za prezidenta. Vyzvěte mě na sjezdu,“ prohlásil.

Odmítl také případné opakování špatného výkonu při debatě. „Byla to hrozná noc a opravdu lituji, že se to stalo,“ nastínil a uznal, že špatný dojem z jedné noci nezmizí. „Proto jsem byl mimo, testoval jsem sám sebe,“ dodal.

V dopise Biden mimo jiné hovořil o „rozsáhlých rozhovorech“ s vedením strany, členy a voliči. „Nejsem slepý k obavám ohledně svého věku a kandidatury,“ připustil. „Povzbuzuje mě skálopevná a vytrvalá podpora mnoha lidí,“ poznamenal podle listu Wall Street Journal.

Nelíbí se mu přístup Demokratické strany. „Jak se můžeme zasadit o demokracii v našem národě, když ji ignorujeme ve vlastní straně? To nemohu udělat. Neudělám to,“ napsal.

Novými tvářemi odporu proti kandidatuře současného prezidenta jsou například vedoucí demokrat ve výboru pro zpravodajské služby Jim Himes, vedoucí demokrat ve výboru pro soudnictví Jerrold Nadler, vedoucí člen výboru pro ozbrojené služby Adam Smith, vedoucí demokrat výboru pro záležitosti veteránů Mark Takano a vedoucí demokrat ve výboru pro správu sněmovny Joseph Morelle.

Ne všichni se ale na odporu proti Bidenovi shodli. „Podporuji prezidenta Bidena,“ prohlásil kongresman Don Beyer z Virginie. „Mám stejné obavy, s jakými se potýkají Američané v celé zemi, ohledně volitelnosti prezidenta Bidena. Je to obtížný proces, kterým demokraté procházejí, aby určili nejlepší cestu vpřed, a měl by probíhat důvěrně,“ zdůraznila vedoucí členka výboru pro etiku Susan Wildová.

Prezident Spojených států již několik týdnů čelí masivní kritice za své vystupování. V jeho Demokratické straně se ozývají hlasy, aby z boje o Oválnou pracovnu odstoupil. Kritika na hlavu šéfa Bílého domu ještě zesílila ve chvíli, kdy vykázal známky selhání při debatě se svým republikánským protivníkem a předchůdcem na postu prezidenta USA Donaldem Trumpem.