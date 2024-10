Donald Trump řekl, jaký by byl jeho první krok po výhře ve volbách

Smith, který podléhá americkému ministerstvu spravedlnosti, je pověřen vyšetřováním Trumpových pokusů o zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020 a jeho zacházením s utajovanými dokumenty nalezenými v jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. Na otázku, zda by jako první udělil sám sobě milost, nebo zda by odvolal speciálního prokurátora, odpověděl Trump jednoznačně: „Vyhodil bych ho do dvou vteřin.“

Smithovo jmenování ministrem spravedlnosti Merrickem Garlandem v roce 2022 a jeho následné kroky byly předmětem kritiky Trumpových právních zástupců, kteří tvrdí, že jmenování speciálního prokurátora je v rozporu s ústavou.

V případě týkajícím se utajovaných dokumentů byla trestní řízení proti Trumpovi zastavena soudkyní Aileen Cannonovou, kterou Trump jmenoval během svého prvního funkčního období. Cannonová své rozhodnutí zdůvodnila tím, že Garland neměl pravomoc jmenovat zvláštního vyšetřovatele v této záležitosti. Smith se proti rozhodnutí Cannonové odvolal. Trump ocenil její rozhodnutí a označil ji za „odvážnou a brilantní soudkyni“.

Trumpovi právníci se snaží také o zastavení vyšetřování ve věci jeho pokusů o změnu výsledků voleb v roce 2020. Argumentují, že Smithovo jmenování do funkce bylo nezákonné. Pro Trumpa je toto vyšetřování klíčovým bodem jeho volební kampaně a často jej označuje za politicky motivované a vykonstruované snahy o diskreditaci.

Pokud by Trump vyhrál volby a stal se prezidentem, nemohl by sám o sobě speciálního prokurátora odvolat, protože tuto pravomoc nemá. V jeho kompetenci však bude jmenovat nového ministra spravedlnosti, který by mohl tuto situaci řešit a mohl by jmenovat nového speciálního prokurátora. Navíc by takto jmenovaný ministr mohl zrušit federální žaloby vznesené vůči Trumpovi, což by bývalému prezidentovi zajistilo určitou ochranu před dalším vyšetřováním a možnými obviněními.

Jack Smith se stal jedním z hlavních Trumpových kritiků a čelí tlaku, který se při pokračujícím vyšetřování pravděpodobně ještě zvýší. Pro Trumpa je jeho případ reprezentací údajné zaujatosti federálních institucí proti jeho osobě a vyjadřuje se o něm s velkou dávkou nespokojenosti, když ho označuje za „velmi nečestného člověka“.

S nadcházejícími volbami se očekává, že téma právních kauz bude jedním z klíčových bodů Trumpovy kampaně, kdy bývalý prezident bude zřejmě dále zpochybňovat objektivitu soudního systému a federálních institucí.