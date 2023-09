Drama v Bratislavě: Útočník v noci střílel na sídlišti, jeden mrtvý a čtyři zranění

Velké technologické firmy se zapojují do boje proti ruskému vlivu napříč sociálními sítěmi. Panují velké obavy z vměšování Moskvy do záležitostí nejen Slovenska, ale celé Evropské unie. Tu příští rok čekají volby do Evropského parlamentu. Zatímco Meta odstranila přes miliardu falešných účtů, zapojil se i čínský TikTok, na kterém skončilo téměř 6 milionů takových.