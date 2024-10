Drogové kartely, motorkářské gangy. Svět čelí novému problému, ostrovy se mění v doupě zločinu

UNODC upozorňuje na zrychlující se přeměnu tichomořských ostrovů na klíčové základny kriminálních sítí. Hlavními příčinami jsou obchodování s drogami, nelegální obchod s lidmi, nelegální rybolov, krádeže volně žijících zvířat a rostlin, praní špinavých peněz a kyberkriminalita. „Zločinecké sítě z různých částí světa stále více přitahuje rozvíjející se zločinecký ekosystém v oblasti Tichého oceánu,“ uvádí zpráva UNODC.

Podle organizace jsou země v tomto regionu zvlášť ohroženy kvůli své izolaci, ekonomické zranitelnosti, vysoké míře korupce a omezeným kapacitám státních institucí. Tento problém se zhoršuje tím, že se mnoho těchto států historicky spoléhalo na vnější pomoc při zajišťování své bezpečnosti.

Geopolitický rozměr této situace vzrostl poté, co Čína v roce 2022 vyslala své policisty na Šalamounovy ostrovy, a následně i do Kiribati. Tento krok vyvolal obavy zejména v Austrálii a Spojených státech. Austrálie vyčlenila 400 milionů australských dolarů (246 milionů eur) na výcvik a nasazení policie v regionu s cílem omezit vliv Číny, přičemž tvrdí, že by Peking neměl hrát roli v regionální bezpečnosti.

Spojené státy také reagovaly na rostoucí vliv Číny, když v srpnu oznámily svou snahu spolupracovat se státy v Tichomoří na potírání obchodu s drogami, zejména ze strany čínských a jihovýchodoasijských zločineckých skupin. Vliv a kontrola v tomto regionu tak zůstávají klíčovým bodem zájmu několika globálních mocností.