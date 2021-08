Druhý český evakuační speciál odstartoval z Baku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Letadlo, které má z Afghánistánu evakuovat do Česka další lidi, odstartovalo z ázerbájdžánského Baku, kde čekalo na povolení přistát v Kábulu. S odvoláním na údaje z letových radarů o tom dnes ráno informovala Česká televize (ČT). Jde o druhý evakuační speciál, který Česko do Afghánistánu vypravilo. První dopravil v pondělí ráno do Prahy 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami.