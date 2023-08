Erdogan tvrdí, že Švédsko nemá zcela jisté schválení vstupu do NATO

Erdogan podotkl, že Turecko původně bránilo švédskému vstupu do NATO kvůli nedostatečnému úsilí v boji proti terorismu. Dnes ale podle Bloomberg naznačil, že schválení švédské žádosti v tureckém parlamentu může trvat neznámou dobu.

Turecký prezident zdůraznil, že je na švédských úřadech, aby se více zabývaly situací v ulicích Stockholmu, kde došlo k opakovaným útokům na korány a další posvátné předměty. Erdogan uvedl, že pokud tyto útoky budou pokračovat, měla by Švédsko být připraveno na možnost, že schválení žádosti o vstup do NATO nemusí být automatické.

Na summitu NATO ve Vilniusu v červenci bylo oznámeno, že turecký prezident Erdogan hodlá co nejdříve předložit švédskou žádost o vstup do aliance tureckému parlamentu a bude usilovat o její schválení. Nicméně Erdogan se v souvislosti s touto otázkou dnes nevyjádřil.

Turecký parlament by se měl sejít a začít projednávat ratifikaci švédské žádosti až po letních prázdninách v říjnu. Erdogan přitom na letošním summitu NATO podepsal protokol o schválení vstupu Švédska do Aliance, ale očekává, že USA, EU a Švédsko splní své závazky.

Pouze Turecko a Maďarsko z členských zemí aliance dosud neschválily žádost Švédska o vstup do NATO. Maďarská vláda ale nemá potřebu jednat o postoji k vstupu Švédska do NATO, protože je jasné, že ho podporuje. Uvedl to šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó během výjezdního jednání kabinetu v západomaďarské Sopronbánfalvě.

Szijjártóa na dotaz médií, zda se tato otázka řešila na kabinetní úrovni a zda se předpokládá, že ratifikace švédského vstupu do NATO proběhne v maďarském parlamentu v létě nebo na podzim.

"Maďarský postoj je jasný: Potřebujeme mír na Ukrajině co nejdříve, protože to je jediný způsob, jak ochránit lidské životy. Naše stanovisko k připojení Švédska k NATO je také jasné: Vláda podporuje toto připojení a předložila parlamentu návrh k této záležitosti již před mnoha měsíci. Dokončení ratifikačního procesu je pouze technickou záležitostí," napsal maďarský ministr zahraničí. Szijjártó to uvedl na svém facebookovém profilu před odletem na summit NATO ve Vilniusu.

Erdogan souhlasil, že už nebude vzdorovat vůči vstupu Švédska a předloží svému parlamentu ratifikaci co nejdříve. Novinářům to na tiskové konferenci ve Vilniusu řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, píše Politico.