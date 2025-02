EU představila Clean Industrial Deal. Opravený Green Deal za 100 miliard eur

„Dnes se Evropa rozhodla investovat do dekarbonizace a reindustrializace. Přes 100 miliard eur,“ uvedl na tiskové konferenci evropský komisař pro průmysl Stéphane Séjourné. Podle něj je posílení evropského modelu průmyslové politiky nejlepší odpovědí na rostoucí mezinárodní konkurenci.

Plán Komise zahrnuje zřízení speciálního fondu zaměřeného na dekarbonizaci průmyslu. Peníze budou pocházet z různých zdrojů. 20 miliard eur z již existujícího Inovačního fondu EU, 30 miliard eur jako dobrovolné příspěvky členských států, 25 miliard eur z přepracovaného InvestEU programu a 25 miliard eur z budoucích příjmů evropského uhlíkového trhu.

Celkově by fond mohl v příštích deseti letech získat až 100 miliard eur. Komise očekává, že zapojení soukromého sektoru může tuto částku zvýšit až na 400 miliard eur. „S tímto plánem míříme ke snížení emisí v průmyslu o 30 %,“ prohlásil komisař pro klima Wopke Hoekstra.

Ne všechny sektory si však mohou dovolit čekat. Zejména evropský ocelářský průmysl varuje, že bez okamžité podpory hrozí nevratný úpadek. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen proto oznámila nouzová jednání se zástupci ocelářského sektoru, která začnou příští týden.

Součástí Clean Industrial Deal jsou také opatření na zvýšení investic a snížení cen energií. Klíčovým bodem je změna pravidel pro veřejné zakázky.

„Navrhujeme zcela nový přístup k zadávání veřejných zakázek. Dosud se rozhodovalo hlavně podle ceny, nyní zohledníme také udržitelnost, odolnost, výkon a evropský původ,“ vysvětlil Séjourné.

Evropská unie chce také společně nakupovat strategické suroviny, jako je lithium a kobalt, podobně jako během pandemie COVID-19 nakupovala vakcíny.

„Musíme udělat s lithiem a kobaltem to, co jsme udělali s vakcínami,“ uvedl komisař.

Dalším důležitým krokem je snížení cen energií pro evropské podniky. Komise navrhuje snížit daně na elektřinu, zrychlit vydávání povolení pro energetické projekty a umožnit firmám uzavírat dlouhodobé kontrakty na elektřinu.

„Děláme maximum pro to, abychom snížili ceny energií,“ ujistil Hoekstra.

Zelená transformace by podle Komise měla vytvořit miliony pracovních míst. Místopředsedkyně Komise Teresa Ribera uvedla, že jen do roku 2030 by cíle EU v oblasti obnovitelné energie měly vytvořit 3,5 milionu nových pracovních míst.

Evropská komise věří, že nový plán posílí evropskou konkurenceschopnost a pomůže unii stát se světovým lídrem v oblasti ekologické výroby.

„Svět se rychle mění a my se musíme přizpůsobit,“ prohlásila Ribera. „Naší vizí je Evropa jako průmyslová velmoc v oblasti čistých technologií.“