Dealer v rauši udělal osudnou chybu. Ceník drog poslal policii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soud v severoanglickém Leedsu dnes poslal na tři roky a čtyři měsíce do vězení začínajícího drogového dealera, který byl zatčen poté, co policii přes SMS zprávu omylem poslal ceník nabízených narkotik. Informoval o tom zpravodajský server The Independent.