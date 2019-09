"Atmosféra v Dolní komoře byla horší než při jakékoli jiné debatě, kterou jsem za 22 let zažil," uvedl dnes Bercow v parlamentu. Atmosféru v sále označil za "jedovatou". "Chtěl bych proto jen kolegy poprosit, aby snížili úroveň hluku o pár decibelů a chovali se k sobě jako protivníci a nikoli jako nepřátelé," dodal.

Za svá útočná a pobuřující vyjádření, které přednesl v parlamentu, čelí premiér Boris Johnson obrovské vlně kritiky. Hněv zákonodárců vyvolala mimo jiné jeho slova na adresu labouristické poslankyně a zastánkyně setrvání země v Evropské unii Jo Coxové, která byla zavražděna týden před referendem o britském odchodu z EU v roce 2016. Johnson totiž prohlásil, že nejlepším způsobem, jak uctít její památku, je "dotáhnout brexit do konce".

Předseda vlády se opřel mimo jiné do labouristické poslankyně Pauly Sherriffové. "Neměli bychom se uchylovat k používání útočného, nebezpečného a pobuřujícího jazyka k označení zákona, který se nám nelíbí," uvedla Sherriffová.

zdroj: YouTube

Ukázala na pamětní desku zavražděné Jo Coxové a řekla, že i mnoho z nynějších poslanců čelí každý den výhrůžkám smrtí. "A v nich jsou citována jeho (Johnsonova) slova jako 'zákon o kapitulaci', 'zrada', 'zrádce' a z toho je mi zle. Musíme mírnit jazyk a první příkladem by měl jít premiér," dodala Sherriffová. "Musím říct, že jsem v životě neslyšel takový nesmysl," reagoval na její slova předseda vlády.

Manžel zavražděné poslankyně Brendan Cox uvedl, že ho šokovala vyhrocená vyjádření na obou stranách. Obě strany by si podle něj měly uvědomit, jaký dopad jejich slova mají. Tak velká polarizace společnosti je podle něj pro Británii nebezpečná. "Vytváří totiž atmosféru, ve které jsou násilí a útoky mnohem pravděpodobnější," řekl Brendan Cox televizi BBC.

Premiér Johnson předstoupil před poslance poté, co nejvyšší soud anuloval jako nezákonné rozhodnutí vlády přerušit na pět týdnů jednání jejich dolní komory britského parlamentu. Namísto omluvy či přiznání porážky před soudem naopak zaútočil na své odpůrce, že chtějí, pokud jde o brexit, zmařit vůli lidu. "Lidi, kteří nás sem poslali, nezradíme. Neuděláme to. Ale opozice to udělat chce," prohlásil britský premiér.

Ještě donedávna konzervativní, nyní nezávislý poslanec Nicholas Soames, který je vnukem premiéra z doby druhé světové války Winstona Churchilla, byl "tónem debaty zděšen". Atmosféru v sále označil za nejhorší za 37 let, kdy je v parlamentu. "Abych řekl pravdu, cítím zoufalství," uvedl Soames. Už od mládí je prý přesvědčen, že "úkolem premiéra je se i za velmi náročných okolností snažit sjednotit zemi. A to, co včera předseda vlády dělal, bylo jen další rozdělování".

Už v září Johnson přišel o hlasovací většinu a dvakrát se neúspěšně pokusil Dolní sněmovnu rozpustit. Parlament zároveň prosadil zákon, který ukládá vládě v případě bezprostřední hrozby brexitu bez dohody dojednat s EU další odklad odchodu. Johnson ale již několik měsíců vyhlašuje, že Británie v aktuálním termínu brexitu, tedy 31. října, z unie vystoupí ať už s dohodou či bez ní.