EU by měla rozhodnout o zastavení energetického dovozu z Ruska, zní z Lotyšska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie musí kvůli válce na Ukrajině co nejrychleji ochromit ruskou ekonomiku a měla by rozhodnout o zastavení energetického dovozu z Ruska. Před začátkem summitu unijních lídrů to dnes řekl lotyšský premiér Krišjánis Kariňš. Jiní unijní lídři včetně českého premiéra Petra Fialy (ODS) ovšem prosazují opatrnější postup, a summit tak zřejmě přinese pouze obecnější deklaraci o snaze snižovat závislost na ruském plynu a ropě.