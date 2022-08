EU doufá, že USA kladně odpoví na obnovu dohody o íránském jaderném programu

"(Návrh) byl zaslán Spojeným státům, které na něj ještě formálně neodpověděly," uvedl Borrell při dnešní debatě na univerzitě ve španělském městě Santander. Podle něj návrh na obnovení dohody o íránském jaderném programu dosáhl "rovnováhy" a není jej možné zlepšit "jedním ani druhým směrem".

Na text, který je výsledkem 16 měsíců trvajícího nepřímého jednání mezi Íránem a USA, kterého se účastnily také země EU, Británie, Čína a Rusko, podle Borrella Teherán poskytl uvážlivou odpověď. Pokud by s unijním návrhem souhlasil i Washington, otevřela by se cesta k obnově dohody z roku 2015. Znění íránské odpovědi ani text unijního návrhu však nejsou veřejné.

Americké ministerstvo zahraničí odmítlo dnešní tvrzení Teheránu, že USA jednání zdržují. Jeho mluvčí Ned Price řekl, že ministerstvo zahraničí pracuje na odpovědi na komentáře k unijnímu textu, které Írán předal EU minulý týden. "Pracujeme tak rychle, jak můžeme," uvedl Price. Washington podle něj přivítal, že Teherán již netrvá na některých svých požadavcích, například vyjmutí íránské revoluční gardy z amerického seznamu teroristických organizací. Stále však přetrvávají rozdíly, které bude nutné urovnat, uvedl Price.

Mezinárodní dohoda známá pod zkratkou JCPOA vznikla s cílem zvýšit mezinárodní kontrolu nad íránským jaderným program výměnou za zrušení sankcí proti Íránu. V roce 2018, za administrativy Donalda Trumpa, z ní odstoupily USA, protože ji považovaly za málo důslednou, a začaly obnovovat proti Teheránu sankce. Následně přestal plnit závazky obsažené v dohodě i Írán.

Dohoda může mít klíčový význam pro zajištění stability v regionu. Izrael už pohrozil útoky proti íránským cílům, pokud by se nepodařilo dostat íránský jaderný program pod kontrolu za použití diplomatických prostředků. Zároveň ale odmítá jadernou dohodu s Teheránem. Obává se totiž, že by Teherán i tak mohl vyrobit jaderné zbraně. Írán sice tvrdí, že by mohl jadernou bombu v budoucnosti sestrojit, dodává však, že jeho jaderný program má výlučně civilní cíle.