EU nabídla Bidenovi obnovu úzké transatlantické spolupráce

"Během telefonátu předseda Michel navrhl obnovit silnou transatlantickou alianci založenou na společných zájmech a sdílených hodnotách," stojí v prohlášení, které vydal úřad předsedy Evropské rady. Michel podle něj přivítal Bidenovu oddanost americkým spojencům a podporu evropské spolupráce.

Budoucího šéfa Bílého domu Michel rovněž pozval do Bruselu na mimořádný summit se zástupci evropské sedmadvacítky, který by se měl uskutečnit v příštím roce. "Nyní je čas na to, abychom spojili síly," uvedl předseda Evropské rady na twitteru.

Zvolený prezident USA dnes hovořil také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. "Je to nový začátek pro globální partnerství EU a USA," uvedla na twitteru. Silná EU a silné Spojené státy podle von der Leyenové mohou utvářet celosvětovou agendu "založenou na spolupráci, multilateralismu, solidaritě a sdílených hodnotách".

Great to speak with President-elect @JoeBiden. I congratulated him on his victory. It is a new beginning for the EU-US global partnership.



A strong 🇪🇺 & strong 🇺🇸 working together can shape the global agenda based on cooperation, multilateralism, solidarity and shared values. pic.twitter.com/6iL1uh0F4S