EU nedostane migraci pod kontrolu bez míru v Libyi

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Hrozící nárůst počtu migrantů, kteří by se mohli vydat směrem do Evropy kvůli vyhrocujícímu se konfliktu v Libyi, může odvrátit jen dodržování příměří. To se však ani v době pandemie nemoci covid-19 nedaří zajistit. Prohlásil to dnes šéf unijní diplomacie Josep Borrell po jednání ministrů zahraničí.