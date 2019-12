Vláda ale zatím na reformě trvá, její detaily premiér Édouard Philippe představí ve středu.

Na pokračování protestů se při dnešní poradě dohodla skupina složená z osmi různých odborových organizací. "Nepochopili míru sociální nespokojenosti v naší zemi. Měli by si raději trochu pospíšit a přijít s odpověďmi," uvedla zástupkyně největší odborové organizace CGT Catherine Perretová na adresu francouzské vlády.

Příští úterý by se měly protesty podle odborářů soustředit na hlavní město. V plánu je pochod od Invalidovny do jižní části pařížského centra. Druhý velký protest bude podle Perretové příležitostí pro další zaměstnance, aby se ke stávce připojili.

Podle zástupkyně CGT je nyní "míč na vládní straně hřiště". Odboráři očekávají, že plán na důchodovou reformu kabinet stáhne a začne s nimi jednat o "zlepšení současného systému". Také druhé největší odbory FSU dnes oznámily, že se chystají na "dlouhotrvající" protesty.

Premiér Philippe následně oznámil, že měl ještě dnes na programu jednání s představiteli státních drah SNCF a pařížského dopravního podniku RATP. Konzultace pak má uzavřít pondělní schůzka ministryně zdravotnictví s odboráři. "Příští středu ve 12 hodin představím celý vládní projekt," pokračoval Philippe, přičemž zmínil "jasné návrhy", které budou brát v potaz připomínky ze strany odborů.

"Jsem přesvědčen, že s odborovými organizacemi nalezneme dobrou rovnováhu... aniž bychom opouštěli naše velmi pevné odhodlání zavést univerzální systém," citovala premiéra agentura AFP. Francouzi podle něj ví, že současný systém se 42 různými režimy nemůže přetrvat a že "postupně budeme muset začít pracovat trochu déle". Vláda ale prý chce transformaci provést "rozumně" a "bez brutality".

Současná pravidla například umožňují železničářům odejít do důchodu až o deset let dříve než průměrný zaměstnanec. Francouzský prezident Emmanuel Macron platný systém považuje za příliš komplikovaný, finančně náročný a také nespravedlivý. Reformou chce mimo jiné zakotvit pobídky, které by lidi motivovaly pracovat déle.

Ve čtvrtek proti chystané důchodové reformě v ulicích francouzských měst podle vlády protestovalo přes 800.000 demonstrantů. Podle odborů CGT jich bylo 1,5 milionu. Ke stávce se připojili nejen železničáři a zaměstnanci městských dopravních podniků, ale i řidiči kamionů, učitelé, popeláři, zdravotníci, policisté, hasiči nebo zaměstnanci justice.

Dnes pokračuje stávka železničářů a zaměstnanci dopravních podniků hodlají stávkovat až do konce týdne. Například z učitelů středních škol, kterých ve čtvrtek stávkovalo ještě asi 50 procent, dnes do práce nepřišlo už méně než pět procent.