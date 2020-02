Hamburk volí zastupitelstvo, favoritem jsou SPD a Zelení

Hamburské hlasování se uskutečňuje v době dramatického vývoje na německé politické scéně, do něhož spadá oznámený odchod šéfky křesťanských demokratů (CDU) Annegret Krampové-Karrenbauerové i krize v Durynsku, kde byl tento měsíc zvolen první zemský ministerský předseda také hlasy pravicově populistické až radikální Alternativy pro Německo (AfD), což v zemi vyvolalo bouři nevole.

Navíc volby ve městě s 1,84 milionu obyvatel přicházejí jen pár dnů po masakru, při němž 43letý Němec v Hanau nedaleko Frankfurtu nad Mohanem motivován podle všeho pravicovým extremismem zastřelil devět osob s migračními kořeny. Důsledky této tragédie nepřímo dopadly i na město na Labi, v němž politické strany v posledních dnech zrušily řadu předvolebních vystoupení.

Nejlepší výchozí pozici před hlasováním, kterého se může zúčastnit kolem 1,3 milionu obyvatel města starších 16 let, mají sociální demokraté, kterým průzkumy přisuzují až 39 procent hlasů. Oproti roku 2015 a 45,6 procenta by to sice bylo zhoršení, v posledních letech těžce zkoušená strana by s jasnou výhrou na severu Německa byla ale zřejmě i tak velmi spokojená.

Spokojeni nejspíš budou i Zelení, kteří mohou se 24 procenty téměř zdvojnásobit svůj předchozí zisk 12,3 procenta. Pokles o pár procentních bodů naopak nejspíš čeká CDU s podporou kolem 12 procent a svobodné demokraty (FDP), kteří se pohybují kolem pěti procent. Do zastupitelstva by se měla dostat ještě Levice s osmi procenty a AfD se šesti. V obou případech by to byl prakticky identický výsledek jako v roce 2015.

Pokud hlasování skutečně dopadne takto, může současná koalice SPD a Zelených vedená čtyřiapadesátiletým primátorem Peterem Tschentscherem (SPD) počítat s pohodlnou většinou v zastupitelstvu.