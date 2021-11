Itálie zpřísní koronavirová pravidla v hromadné dopravě

Epidemiologové se obávají, že v příštích týdnech strmě poroste počet případů infekce. Reprodukční číslo totiž vystoupalo na 1,42, což ukazuje na výrazné posilování šíření infekce.

Podle nových pravidel, která schválila ministerstva zdravotnictví a dopravy, se mají covidové certifikáty, jež jsou v Itálii povinné při cestě na dálkových spojích, kontrolovat ještě před nástupem do vlaku. Platit to má hlavně pro nádraží ve velkých italských městech. Do spojů mohou pouze cestující, kteří mají osvědčení o očkování, nedávném prodělání nemoci covid-19 či negativním testu na koronavirus. Taxíky budou smět převážet jen dva zákazníky najednou. Nová pravidla také umožní postupnou obnovu kontroly jízdenek v městské hromadné dopravě.

Podle statistik Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) je Itálie nyní třetí unijní zemí s nejnižším výskytem koronavirové infekce. Údaj nových případů za 14 dní na 100.000 obyvatel je mírně pod hodnotou 100. Sdružení italských epidemiologů ale dnes varovalo, že příznivá situace se může v příštích týdnech změnit. Podle zdravotnických úřadů se počet nových případů nákazy ve srovnání s předchozím týdnem zvýšil o 42 procent. Epidemiologové se domnívají, že během dvou týdnů pět regionů na severu země dosáhne střední úrovně výskytu nákazy, která začíná při 250 nových případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel.

Dnes Itálie oznámila 5144 nových případů infekce za předchozích 24 hodin a 44 nových úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. V zemi, kde žije zhruba 60 milionů lidí, se koronavirová infekce prokázala od začátku epidemie u 4,87 milionu lidí a téměř 133.000 nakažených v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo.