Italské děti mají dostávat příjmení po otci i po matce, rozhodl ústavní soud

Italský ústavní soud označil všechny normy, podle nichž má dítě automaticky dostat příjmení po otci, za nezákonné. Rozhodl, že rodiče mají dávat dětem příjmení po otci i po matce, a to v pořadí, na němž se dohodnou. Mohou se ale také rozhodnout, že dítě bude mít jen jedno příjmení. Pokud se nedohodnou, má rozhodovat soud.

Italové, na rozdíl například od Španělů či Portugalců, dostávají jen jedno příjmení, a to po otci. To je podle soudu diskriminující a porušuje to několik článků ústavy, například ten, podle něhož "jsou si všichni bez rozdílu pohlaví před zákonem rovni". V České republice dostává dítě jméno na základě souhlasného prohlášení rodičů.

Italský soud rozhodoval kvůli stížnosti, kterou podal manželský pár ze severoitalského Bolzana. Ten chtěl totiž dát svému dítěti příjmení po matce. Jejich advokáti dnešní verdikt označili za "malou revoluci".

Ministryně pro rodinu a rovné příležitosti Elena Bonettiová v reakce na facebooku napsala, že vláda příslušnou změnu zákona v parlamentu podpoří.