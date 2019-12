Johnson v Estonsku podával britským vojákům oběd

Johnson popřál 850 britským vojákům na základně Tapa v blízkosti estonského hlavního města Tallinnu veselé Vánoce. Británie hraje v této pobaltské zemi klíčovou úlohu a má na místě svůj největší kontingent v rámci mise v Evropě.

"V nadcházejících dnech budou všichni v naší zemi slavit Vánoce s rodinami a vy budete tady, daleko a na poměrně chladném místě... Co děláte, je nesmírně důležité. Je to důvod, proč mohou všichni v naší zemi prožívat Vánoce v klidu a bezpečí," řekl. "Ukazujete, že NATO funguje a že NATO je aliancí, které jsme my v této zemi naprosto oddáni," dodal.

Johnsonova kancelář v prohlášení uvedla, že premiér hovořil také se svým estonským protějškem Ratasem o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Johnson přitom zdůraznil, že Spojené království je bezpodmínečně odhodláno v rámci NATO přispívat k regionální bezpečnosti Estonska. Britský premiér také Ratase pozval na klimatický summit COP26, který se uskuteční příští rok ve skotském Glasgowě.

Stíhačky britského Královského letectva během čtyřměsíčního nasazení letos 21krát vzlétly, aby vyhnaly ruské letouny, jež pronikly do vzdušného prostoru Estonska. Dohromady šlo podle BBC o 56 zbloudilých ruských letounů.

Spojené království je jednou z mála zemí NATO, která plní závazek dávat nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. V letech 2020-2021 hodlá Británie tyto výdaje zvýšit o 2,6 procenta.