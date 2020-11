"Karikatury uvedly islamisty do varu." Šéf německých agentů varuje před teroristickou hrozbou

"I my v Německu musíme každý den počítat s islamistickým útokem," řekl Haldenwang. Za rozbušku pak šéf BfV považuje nové spory o karikatury proroka Mohameda ve Francii. "Emoce islamistů to uvedlo do varu," poznamenal.

Za atentátníka z Vídně je považován Kujtim Fejzulai, který se narodil v Rakousku a který má kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii. Po činu, při kterém ho policie zastřelila, se ukázalo, že byl odsouzen v dubnu 2019 kvůli teroristickému spolčení poté, co se pokusil odcestovat do Sýrie, aby se tam připojil k takzvanému Islámskému státu (IS). Už na začátku prosince byl ovšem podmíněně propuštěn a povinně se účastnil deradikalizačního programu. Organizace Neustart, která program organizovala, ho ale nikdy za napraveného nepovažovala.

Problémy s islámskými radikály má i Německo, které vede jejich evidenci. Haldenwang se obává, že i v řadách těchto osob by se mohl najít někdo, kdo by se mohl kvůli nynějšímu dění pokusit provést v Německu podobný útok. "Bereme velice vážně, že i tato scéna v Německu velmi živě debatuje o těchto událostech a o prokázání solidarity s francouzskými souvěrci," dodal.