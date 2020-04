Kdo nahradí Merkelovou? Němci prozradili, koho chtějí za kancléře

Příštím kandidátem konzervativní unie CDU/CSU na kancléře by měl být podle největší části Němců bavorský premiér Markus Söder. Vyplývá to z průzkumu institutu YouGov, který dnes zveřejnila agentura DPA. S výrazným odstupem za Söderem se v anketě umístili Friedrich Merz a Armin Laschet, kteří se ucházejí o post předsedy Křesťanskodemokratické unie (CDU). Řádné parlamentní volby by se měly v Německu konat příští rok.