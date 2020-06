L'Oréal přestane uvádět odkaz na bělicí účinek, firma Johnson & Johnson jde ještě dál

Největší výrobce kosmetiky na světě reaguje na sílící kritiku sociálních sítí a s krokem přichází den poté, co podobné oznámení učinila britsko-nizozemská společnost Unilever.

Unilever a L'Oréal jsou dva největší hráči na globálním trhu bělících krémů. Oblíbené jsou tyto přípravky v četných asijských, afrických a karibských zemích, kde se světlá barva kůže považuje za žádoucí.

L’Oreal, the world’s biggest cosmetics company, will remove words referring to ‘white,’ ‘fair’ and ‘light’ from its skin-evening products https://t.co/ZHiJX3O3Hc