Labouristé představili volební program. Corbyn chce radikálně znárodňovat

Nejsilnější opoziční strana navrhuje zvýšení mezd ve veřejném sektoru, vyšší firemní daně, důslednější boj proti klimatickým změnám či znárodnění částí infrastruktury.

Předčasné parlamentní volby, které by měly mimo jiné vyřešit pat kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie, se uskuteční 12. prosince. Podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Ipsos MORI by hlasování nyní vyhráli vládní konzervativci premiéra Borise Johnsona s podporou 44 procent voličů, labouristé by skončili s výrazným odstupem na druhém místě (28 procent).

Conservatives maintain their polling lead over Labour but four in ten say they may change their minds: NEW voting intention poll for @standardnews https://t.co/FUDaL7yJxW #GE2019 pic.twitter.com/x7KA2RU2ZY — Ipsos MORI (@IpsosMORI) November 21, 2019

Program Labouristické strany dnes její lídr představil v anglickém městě Birmingham. "Labouristický program je programem naděje..., který přinese skutečnou změnu," řekl Jeremy Corbyn. "Program je plný populárních opatření, které politický establishment blokoval celou generaci," dodal.

Labouristé slibují mimo jiné konec úsporných opatření, která zavedly konzervativní vlády. Nové investice by měly podle nich přesáhnout částku 80 miliard liber (2,4 bilionu Kč).

V případě, že by nejsilnější opoziční strana vyhrála prosincové volby, chce vyjednat s Evropskou unií novou brexitovou dohodu, kterou by následně předložila ke schválení voličům v referendu. Lidé by přitom mohli hlasovat i pro setrvání v EU.

Skotsko potřebuje investice, nikoli další referendum o nezávislosti, stojí v labouristickém programu. Podle Corbyna proto není další lidové hlasování ve Skotsku "prioritou".

Corbyn v Birminghamu pokračoval v útocích na bohaté a mocné. "Pokud by si bankéři, miliardáři a establishment mysleli, že ... si nás mohou koupit, že se vlastně nic nezmění, tak by na nás tak zuřivě neútočili," řekl mimo jiné labouristický lídr.

Znárodnit by podle svého programu labouristé chtěli část telekomunikačního gigantu BT. Splnit tím hodlají jeden ze svých nejambicióznějších slibů: internetové širokopásmové připojení zdarma pro všechny. Do státních rukou by se měly vrátit také železnice, voda a pošta.

Miliardy ze státního rozpočtu by podle strany měly putovat do zdravotnictví, školství a dopravy. Podpořit chtějí labouristé také sociální bydlení. V programu je například i slib zrušení školného na univerzitách či snížení počtu pracovních dní v týdnu.