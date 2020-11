Macron jednal s Pompeem, který neuznal výsledek voleb v USA. Důvod návštěvy není jasný

Agentura AP uvádí, že důvod Pompeovy třídenní návštěvy Paříže není zcela jasný. Novináři zřejmě nebudou mít příležitost dotázat se obou politiků na jejich rozdílný názor na volby, protože nebyla naplánována tisková konference. Členové Pompeova týmu pouze sdělili, že jim Francouzi vysvětlili, že kontakt s tiskem není vzhledem k opatřením vynuceným epidemií covidu-19 možné zajistit. Paříž také uvádí, že s jednáním souhlasila na Pompeovu žádost.

Pompeo strávil s manželkou v Paříži soukromý víkend a agentury jeho pobyt charakterizují jako rozloučení, byť to tak americká strana neoznačuje. Ráno Pompeo u sochy v Invalidovně uctil květinami památku nedávných teroristických útoků ve Francii a pak ho přijal jeho francouzský protějšek Jean-Yves Le Drian.

A somber moment as I laid a wreath for France’s victims of terrorism. The United States stands with France. We mourn the victims, pray for their families, and condemn in the strongest terms these senseless attacks against innocent French citizens. pic.twitter.com/8crcrsnMUY