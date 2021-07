Macron řekl, že Francie má dluh vůči Francouzské Polynésii kvůli jaderným testům

"Přebírám na sebe odpovědnost, chci pravdu a transparentnost," řekl francouzský prezident v projevu k polynéským představitelům. "Náš národ má vůči Francouzské Polynésii dluh. Tento dluh spočívá v tom, že se v ní uskutečnily tyto testy, především mezi lety 1966 a 1974," dodal Macron během posledního dne návštěvy na tichomořském souostroví.

Omluva, kterou požadovaly organizace sdružující poškozené jadernými testy, ale z Macronových úst nezazněla.

Macron podotkl, že při testech hrozila rizika, jejichž rozsah nebyl znám ani armádním představitelům, kteří za zkoušky zodpovídali. "Myslím, že je pravda, že bychom tyto testy ale neprováděli v Bretani nebo v departementu Creuse (ve střední části Francie)," přiznal Macron.

Šéf Elysejského paláce zdůraznil, že od doby, kdy se v roce 2017 ujal úřadu, byl zaznamenán pokrok ve vyřizování žádostí o odškodnění. Podle francouzského ministra pro zámořská území Sébastiena Lecornua je však odškodňování osob, které se v důsledku ozáření potýkají s onemocněními, stále velmi nedostatečné. Macron upřesnil, že lhůty pro podání žádostí o náhradu budou prodlouženy.

Poté, co Francie provedla 17 testů na Sahaře, přesunula v roce 1966 jaderné pokusy do Francouzské Polynésie, svého zámořského území. Tam během 30 let uskutečnila 193 dalších zkoušek, zpočátku atmosférických a posléze podzemních. Poslední test provedla Francie 27. ledna 1996, když se tehdejší prezident Jacques Chirac rozhodl přerušit moratorium, zavedené o tři roky dříve jeho předchůdcem Françoisem Mitterrandem.